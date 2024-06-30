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قال الرئيس التنفيذي بشركة السويدي إليكتريك، أحمد السويدي، إن العلاقات المصرية الأوروبية مهمة جدا، وتوفر أوروبا جزءاً من التمويل الميسر لمشروعات مصرية.

وأضاف السويدي، في مقابلة مع "العربية Business" على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد في مصر، لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، أن أهم المشروعات لشركة السويدي والتي تطرحها في المؤتمر، هو مشروع لمنظومة النقل الذكي تركز على وضع كاميرات وأدوات تكنولوجية على مستوى الطرق في مصر لتصبح كل الطرق مرصودة بالكاميرات وعبر استخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يقلل الحوادث وتوقف الطرق.

وأوضح أن المنظومة تشبه منظومة "سالك" في دبي والمنظومة الأوروبية، مشيراً إلى البدء حالياً بالتطبيق على 6 طرق على أن يصبحوا 20 طريقا بعد ذلك.

وعن استثمارات المجموعة في السعودية، قال أحمد السويدي، إن الشركة تُصنع كابلات وخامات في المملكة وتعمل بها منذ 20 عاماً، وتم توسعة مصنع الكابلات وإنشاء مصنع للنحاس سيبدأ الإنتاج خلال 6 شهور، وتم إنشاء مصنع للألومنيوم وبدأ الإنتاج، ولدى المجموعة حجم استثمارات كبير وتم مضاعفتها.

وأكد على الاستثمار في قطر والإمارات والكويت عبر مشروعات عاملة لتوليد ونقل الكهرباء.