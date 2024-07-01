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كشف مصدر حكومي مصري أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستستقبل خلال أسبوع شحنتي مازوت مستورد بكميات تصل 140 ألف طن.

وقال المصدر لـ "العربية business"، إن شحنتي المازوت المُتعاقد عليهما ستوجهان مباشرة إلى محطات الكهرباء لدعم المخزون الاستراتيجي من مزيج الوقود داخل محطات التوليد.

وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي عن الموافقة على تخصيص 1.180 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية اللازمة "غاز، ومازوت" لمحطات الكهرباء المصرية.

أشار المسؤول إلى أن الشحنتين تم التعاقد عليهما منذ أكثر من أسبوع، وفي طريهما إلى مصر على دفعتين، إحداهما حجمها 60 ألف طن والأخرى بنحو 80 ألف طن، وباقي تعاقدات الحكومة المصرية على المازوت ستصل تباعًا خلال يوليو.

وقال إن الهيئة المصرية العامة للبترول تتولى حاليًا تدبير كميات يومية من المازوت توجه إلى الكهرباء بطاقة تصل إلى 28 ألف طن، مقابل 24 و25 ألف طن يوميًا أوائل يونيو الماضي.

كشف المسؤول عن اتجاه وزارة البترول المصرية إلى زيادة كميات الوقود المستخدمة داخل محطات الكهرباء لتعويض التناقص الحالي في الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن تدفقات الغاز ستعود إلى طبيعتها مع تشغيل محطة "تغييز" الغاز المسال ما يُزيد من القدرات المُنتجة من الكهرباء خلال الشهر الجاري، ومن ثم تقليص مدة انقطاع التيار.