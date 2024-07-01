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قال رئيس مجلس إدارة شركة إنفينيتي باور، محمد منصور، إن الشركة وقعت على اتفاقية مع BP وشركة مصدر و"حسن علام للمرافق" بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، وذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأضاف منصور أن قدرة المشروع 8 غيغا وات، ويستهدف كمرحلة مبدئية إنتاج 300 ميغاواط أمونيا خضراء.

وأوضح أن التمويل جزء منه ذاتي والباقي قروض من البنوك، والمشروع في مرحلة الدراسة وسيصل إلى مرحلة الإغلاق المالي خلال سنتين أو ثلاث. مشيراً إلى أن الخطوة الأولى هي استلام الأرض.

وكشف عن استلام الأرض غدا الثلاثاء لمشروع أكبر مزرعة طاقة رياح في مصر لـ"إنفينيتي باور" مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" باستثمارات 11 مليار دولار، وسيتم دراسة الهواء لمدة سنة يعقبها الإغلاق المالي.

وكان منصور قال في مقابلة سابقة، إنه من المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الأول من 2025، وفترة البناء والتنفيذ تستغرق من 28 إلى 24 شهرا، ومن المتوقع بدء التشغيل في 2027.

و"إنفنيتي باور"، هي أكبر شركة إفريقية للطاقة المتجددة. ولديها حاليا محفظة تشغيلية ضخمة وقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 1.3 غيغا وات في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى البنية التحتية في مصر وجنوب إفريقيا والسنغال.