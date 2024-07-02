دقيقتان للقراءة

قال العضو المنتدب لشركة أكت فاينانشال للاستشارات المالية، مصطفى عبد العزيز، إن الشركة تخطط لاستغلال الحصيلة المتوقعة من الطرح في البورصة للاستثمار في 3 شركات متداولة بسوق الأوراق المالية المصري.

وأوضح عبد العزيز في تصريحات لـ"العربية Business" على هامش مؤتمر صحافي عقدته الشركة اليوم، أن نسبة الاستثمارات المتوقعة في الشركات المتداولة تتراوح بين 5 و30% وفقا لحجم كل شركة والدراسات الخاصة بها.

وكشف العضو المنتدب للشركة عن اختيار 6 شركات من قائمة تضم 120 شركة غير مقيدة تم دراستها، لتأهيلها للطرح بالبورصة المصرية خلال عام على الأكثر على أن تكون "أكت فاينانشال" المساهم الاستراتيجي في هذه الشركات عند الطرح.

"أكت حريصة على ألا تقل قيمة الطرح في كل شركة عن مليار جنيه، وقطاعات الأدوية واللوجيستيات أبرز قطاعات هذه الشركات " بحسب عبد العزيز.

مفاوضات لزيادة الحدود الائتمانية

وكشف عبد العزيز عن بدء الشركة وبعض جهات التحالف لزيادة حدود التسهيلات الائتمانية حتى ملياري جنيه.

وأوضح أن استثمارات الشركة الحالية تبلغ 1.5 مليار جنيه منها مليار استثمار ذاتي و500 مليون جنيه قروض بنكية.

"وتبلغ استثمارات أكت فاينانشال والتحالفات التابعة لها حاليا 4.5 مليارات جنيه بخلاف مليار جنيه متوقع من حصيلة الطرح المرتقب" وفقا للعضو المنتدب للشركة.

وبحسب نشرة الاكتتاب الخاصة بالشركة، يبلغ قيمة حجم طرح الشركة المزمع في البورصة المصرية نحو 1.04 مليار جنيه، ومن المقرر فتح باب الاكتتاب العام يوم 9 يوليو المقبل حتى يوم 23 من الشهر نفسه، فيما تقرر فتح الاكتتاب الخاص يوم 9 يوليو المقبل حتى يوم 18 من الشهر نفسه.

وتقرر تخصيص 300 مليون سهم للطرح الخاص، و60 مليون سهم مخصصة للطرح العام بحصة توزاي نحو 32% من أسهم الشركة.

تم تحديد سعر الطرح عن 2.9 جنيه مقابل قيمة عادلة حددها المستشار المالي المستقل عند 4.3 جنيه للسهم، على أن يبدأ الاكتتاب في 9 يوليو الجاري وينتهي اكتتاب شريحة الطرح الخاص في 21 يوليو، والاكتتاب العام يبدأ في 18 يوليو، وينتهي في 23 يوليو.