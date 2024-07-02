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تعتزم شركة أنابيب البترول المصرية، تشغيل خط أنابيب خام "السويس - السخنة" لتسهيل استيراد وتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية عبر ميناء العين السخنة في الربع الأول من 2025.

وقال مسؤول حكومي لـ "العربية business"، إن استثمارات المشروع تقارب 1.25 مليار جنيه، وسيربط بين مواقع شركة أنابيب البترول المصرية في العين السخنة ومستودعات التخزين بمنطقة "وادي حجول" الواقعة بمحافظة السويس المصرية، موضحا أنه يجري تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع لتوفير طاقة استيعابية لتخزين وتداول المنتجات البترولية في إطار المخطط العام لمنطقة التوسـعات البترولية الحديثة.

أضاف أن شركة "بتروجت" تنفذ المشروع وتجاوزت نسبة الإنجاز به 70% بنهاية مايو الماضي، موضحا أن أعمال المشروع يتم تنفيذها بنظام المشروعات المتكاملة، إذ ستتولى "بتروجت" تسليم المشروع بالكامل عقب بدء أعمال التشغيل التجريبي لخط أنابيب "السويس – السخنة".

وتُنفذ وزارة البترول المصرية استراتيجية قومية خلال 2024-2025 لتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية الخاصة بمستودعات تخزين النفط والوقود ومد خطوط النقل الجديدة وتطوير مصافي التكرير وموانئ الاستقبال.

"سيُعزز المشروع اتجاه الدولة نحو التوسع في نقل وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية من حقول الإنتاج إلى موانئ التصدير على السواحل المصرية "، وفق المسؤول.

أشار إلى أن خط النقل الجديد سيربط أيضًا منطقة "عجرود" الواقعة خارج نطاق محافظة السويس بما يزيد عن 20كم، بمنطقة مستودعات البترول في العين السخنة، وبالتالي ربط كامل مناطق إنتاج النفط بمراكز تداول الوقود بميناء العين السخنة.

تابع أن شركة أنابيب البترول تُنفذ أعمالها حاليًا عبر منظومة "التحول الرقمي" لرفع كفاءة عمليات تدفيع وتخزين الوقود بالمحطات ومن ثم رفع تعظيم منظومة التداول الآمن للمنتجات والنفط الخام داخل وخارج البلاد عبر الموانئ المصرية.

وتُعد شركة "أنابيب البترول" إحدى شركات قطاع البترول المصري، وتعمل في مجال نقل المنتجات البترولية بدءًا من آبار النفط وحتى مصافي التكرير، إذ يتم نقل البترول تحت ضغط من خلال شبكة خطوط الأنابيب الموجودة في جميع أنحاء مصر.