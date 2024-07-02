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قال رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى"، أيمن عبد الحميد، إن الشركة اشترت محفظة ديون عقارية بقيمة مليار جنيه من أحد كبار المطورين العقاريين العاملين فى السوق المصرية، خلال الأيام الماضية.

وأوضح عبد الحميد لـ"العربية Business" أن محفظة المديونيات التى اشترتها الشركة ساهمت فى تحقيق طفرة فى قيمة تمويلاتها بنهاية النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 2.9 مليار جنيه.

وتوقع ارتفاع حجم التمويلات التي تستهدف الشركة إتاحتها بنهاية العام الحالي من مستوى 2.45 مليار جنيه في 2023، إلى ما يتراوح بين 4 و4.5 مليار جنيه بنهاية 2024.

و"الأولى" هي أكبر شركة تمويل عقاري في مصر ويضم هيكل مساهميها 13 جهة حكومية كبرى، وتستحوذ على حصة سوقية تعادل 23.5% بقطاع شركات التمويل العقاري المصري ، والذي يضم نحو 20 شركة، وفرت مجتمعة تمويلات قيمتها 10.5 مليار جنيه خلال عام 2023.

وقبل شهر، قال عبد الحميد لـ"العربية Business"، إن شركته تستهدف إتاحة تمويلات عقارية بقيمة تتجاوز 10 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي قيمة تعادل إجمالي التمويلات التي وفرتها الشركة لعملائها في مصر منذ تأسيسها عام 2003 وحتى نهاية العام الماضي، والتي بلغت نحو 10.5 مليار جنيه.

تسهيلات ائتمانية جديدة

على جانب آخر، كشف عبد الحميد عن بدء "الأولى" مفاوضات مع 4 بنوك عاملة في السوق المصرية لاقتراض نحو مليارَي جنيه خلال النصف الثاني من العام الحالي.

"حصلنا بالفعل على تسهيلات بنكية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الماضية، وتم إعادة تمويلها بالكامل، ولدينا خطوط مفتوحة مع 10 بنوك مصرية لتدبير التمويلات التي تتطلع إليها الشركة" بحسب عبد الحميد.

وأوضح أن الشركة حصلت خلال آخر عامين على 6 مليارات جنيه من البنوك، استخدمت منها أكثر من 4 مليارات جنيه منها، ولديها رصيد حاليًا في حدود مليار جنيه.