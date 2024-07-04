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قالت مصادر بالقطاع السياحي المصري إن كافة عملاء شركة تنظيم الرحلات "إف تي آي توريستيك – FTI" الألمانية غادروا مصر خلال شهر يونيو الماضي، وكان عددهم إجمالا نحو 11 ألف سائح.

وأضافت المصادر لـ"العربية Business" أن معظم الفنادق وشركات السياحة المصرية التي استقبلت عملاء شركة "إف تي آي توريستيك" وأعلنت إفلاسها أول يونيو الماضي، أرسلت فواتير الإقامة التي تخص السائحين إلى صندوق تأمين السفر الألماني "DRSF" للحصول على مستحقاتها.

وتابعت: "صندوق تأمين السفر الألماني سوف يراجع الفواتير، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر نحو شهرين على الأقل لبدء عملية صرف هذه المستحقات".

وكشفت "العربية BUSINESS" في وقت سابق أن صندوق السفر الألماني سوف يتحمل تكلفة الإقامة للفرد في الليلة الواحدة بحد أقصى 80 يورو على أن يكون موعد الرحلة ضمن برنامج سياحي كامل يشمل تذكرة طيران وإقامة في فندق وعقب يوم 3 يونيو الماضي.

وقال مصدر إن إحدى شركات السياحة الألمانية العاملة في السوق المصرية تولت عملية مراجعة إجراءات تفويج نحو 7 آلاف سائح من السوق الألمانية وحدها ومغادرتهم للأراضي المصرية.

وعملت شركتي "دير تور" و" توي " الألمانيتان على متابعة إجراءات إقامة عملاء الشركة المفلسة في الفنادق المصرية ومغادرتهم فيما بعد عقب إنتهاء برنامج الرحلة.

وقالت شركة "ميتنج بوينت إيجيبت" وكيل شركة "FTI توريستيك" في مصر في خطاب لغرفة الفنادق المصرية اطلعت عليه "العربية business"، إن الحصر المبدئي لمستحقاتها لدى الشركة الألمانية تبلغ نحو 132.5 مليون يورو.

فيما ذكر مسؤول آخر لـ"العربية BUSINESS" إلى طول الفترة اللازمة لتحصيل مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية سببه أن "صندوق تأمين السفر الألماني" يعمل للمرة الأولى في هذا الشأن حتى لا تتكرر نفس الأزمة التى تحققت عند إفلاس شركة توماس كوك عملاق السياحة الأوروبي في 2019.

وأضاف "أن تحصيل باقي مستحقات الفنادق فوق 85 يورو للسائح الواحد التي يضمنها صندوق تأمين السفر الألماني تمثل عملية صعبة للغاية وتستغرق وقتا طويلا وربما يستلزم الأمر تدخل وزارة الخارجية المصرية".

أهمية السوق الألمانية

تمثل ألمانيا سوقا رئيسيا للمقصد السياحي المصري، إذ سجلت الأعداد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 760 ألف سائح بحسب بيانات رسمية.

وأضاف المصدر أن " إف تي آي توريستيك" تصدرت الشركات المستجلبة للسياح الألمان إلى السوق المصرية ويأتي بعدها شركتي "دير تور" و"تيوي" اللتان ستملآن هذا الفراغ والتدفقات لن تتأثر".

وتوقع المسؤول ارتفاع الأعداد الوافدة من السوق الألمانية لأكثر من 1.4 مليون سائح بنهاية العام الجاري رغم التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.

وقال إن متوسط الإنفاق للسائح الألماني في مصر يتراوح بين 50و70 دولار في الليلة الواحدة، بمعدل إقامة يتراوح بين 7 و12 ليلة ومعدل تكرارية للزياة مرتين في العام.

سجلت الأعداد السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7.069 مليون سائح وهى نفس الأعداد خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت الإيرادات نحو 6.6 مليار دولار بنمو 5% عن نفس الفترة من 2023، بحسب بيان من وزارة السياحة المصرية.