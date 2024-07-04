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قال الرئيس التنفيذي بالشركة الوطنية للتربية والتعليم محمد بن خالد الخضير، إن الشركة سجلت ارتفاعا في إيرادات التسعة أشهر حيث زادت إلى 423 مليون ريال، قياسا على 332 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف الخضير في مقابلة مع "العربية Business"، أن صافي الأرباح ارتفع إلى ما يقارب 100 مليون ريال في فترة التسعة أشهر، قياسا على 80 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح أن هذا النمو كان مدفوعا بزيادة أعداد الطلاب، حيث كان إجمالي عدد الطلاب في العام الماضي نحو 23 ألف طالب وطالبة، ثم ارتفع إلى 28 ألفا خلال هذا العام.

وأشار الخضير إلى أن الشركة افتتحت خلال العام الماضي مجمعين جديدين في شمال مدينة الرياض، فيما تستهدف 4 مجمعات تعليمية في العام الدراسي القادم، وكلها ستبدأ التشغيل في نهاية أغسطس المقبل، أي خلال أقل من شهرين.

وكشف أن هذه المجمعات جاهزة للتشغيل وتتوزع في مناطق حي النرجس شمال الرياض، وحي حطين شمال الرياض، وحي قرطبة شمال شرقي الرياض، وأكاديمية ميافي في حي القيروان.

وتابع الخضير: "لن يكون هناك ارتفاع في رسوم العام الدراسي المقبل".

وقال إن عدد الطلاب في المملكة يصل إلى 6 ملايين طالب وطالبة، مسجلا نموا سنويا بنسبة 5% في آخر 5 سنوات.