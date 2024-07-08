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قال عضو اتحاد الصناعات المصري، الدكتور كمال الدسوقي، إن الاتحاد والقطاع الخاص عرض خلال الاجتماع مع كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كافة المعوقات الخاصة بالقطاع والعملية الصناعية في مصر، وكذلك أسباب عدم الوصول لمستهدفات مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الدسوقي في مقابلة مع "العربية Business"، أن صادرات قطاع مواد البناء العام الماضي بلغ 9 مليارات دولار، ومن الممكن الوصول بها إلى 90 مليار دولار خلال 3 سنوات مع إزالة المعوقات التي تواجه القطاع أبرزها (الأراضي المرفقة - التراخيص - الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والخامات بدون رسوم).

وأوضح أن هناك توجها للحكومة بالاهتمام بالصناعة باعتبارها مستقبل الوطن، وأن غالبية المشكلات الخاصة بالقطاع ليست متعلقة بوزارة الصناعة وإنما بهيئات أخرى مثل التنمية العمرانية والكهرباء والمالية.

وذكر أنه للنهوض بقطاع الصناعة لابد أن تعتمد على آليات السوق الحر ودعم قدرات المنتجات المصرية في المنافسة عالميا من حيث السعر والجودة، ولكن هذا مرهون بإزالة المعوقات والبيروقراطية.

وأشار إلى أنه من الممكن الوصول بمساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 30% وليس 20% فقط، ارتفاعا من 17% حاليا.

وبين أن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعد بأن منح الرخص لن يتوقف لأي سبب، مع توحيد جهات منح التراخيص للمشروعات في مصر.

ويواجه قطاع الصناعة في مصر، الكثير من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، ومنح التراخيص، وتسريع الإجراءات، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الواردات.

وتساهم الصناعة بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر حالياً، وفقا لوزارة الصناعة المصرية، فيما تتطلع الدولة إلى رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول 2027.

كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية والتي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة للإحلال محل الواردات.

واستعرض اليوم كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالقطاع.