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قال الرئيس التنفيذي للأعمال في "WEGO"، مأمون حميدان إن السياح من منطقة الخليج التي تعتبر من المناطق المرغوبة بشكل عام في السفر والسياحة، بسبب قوة الإنفاق، ونسبة إشغال الفنادق الـ4 نجوم و5 نجوم.

وأضاف حميدان في مقابلة مع "العربية Business" أن السائح الخليجي يغير وجهاته كل عامين أو 3 أعوام، وقال "أذربيجان وجورجيا بدأت تدخل قبل عامين بين الوجهات المفضلة للسائح الخليجي، واليابان دخلت كوجهة مفضلة قبل 12 عاما، وتايلاند تصدرت لمدة عامين بعد فتح السوق".

ولفت حميدان إلى أن فرنسا، وبريطانيا تعتبر وجهات ثابتة، أمام المسافر الخليجي، ولكن يوجد تنوع بين بعض الوجهات في أميركا وشرق آسيا مؤخرا.

وبشأن أسعار التذاكر، قال حميدات "في المجل هذه السنة تعتبر الأسعار جيدة مقارنة بالعام السابق، ولكن في مصر شهدت بعض الارتفاعات في أسعار تذاكر الطيران، خاصة أن الجالية المصرية في دول الخليج كبيرة، وأسعار تذاكر الطيران إلى القاهرة ارتفعت بنحو 60%، فيما ارتفعت الأسعار إلى الأردن 45%".وقال حميدان إن أسباب ارتفاع الأسباب تتنوع بين الأسباب التشغيلية وارتفاع سعر النفط، وتعويض الخسائر الناجمة عن التوقف إبان كوفيد-19، إضافة إلى مسألة العرض والطلب.

ولفت إلى أن الوجهات الأكثر ارتفاعا في الأسعار إضافة إلى القاهرة وعمان، جاءت لندن وميونخ بأكثر من 15 إلى 20%.

وفي المقابل قال حميدات "توجد منطاق في جنوب شرق آسيا وشرق أوروبا جذبت السياح الخليجيين ولم تشهد الأسعار ارتفاعا".