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رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة
رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة

حصري مسؤول لـ"العربية": مصر تستهدف تنفيذ القطاع الخاص استثمارات بـ20 مليار دولار

هيبة قال إن جولات ترويج مرتقبة لدول أوروبا وشرق آسيا وتجمع "بريكس"

القاهرة- العربية Business
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قال رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، إن بلاده تستهدف أن ينفذ القطاع الخاص استثمارات بقيمة 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

وأضاف هيبة لـ"العربية Business" على هامش مشاركته بمؤتمر اقتصادي في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن مصر تتطلع لأن تمثل استثمارات القطاع الخاص ما نسبته 48% من إجمالي الاستثمارات المستهدف تنفيذها في البلاد خلال العام المالي الحالي، والتي تقدر قيمتها بنحو 47 مليار دولار.

"هدفنا كدولة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى الضعف مقارنة بالعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي"، بحسب هيبة.

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وتستهدف مصر زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة إلى أكثر من 65% خلال العامين المقبلين، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل أيام.

جولات ترويجية

قال هيبة إن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم تنظيم جولات ترويجية لدول الاتحاد الأوروبي وتجمع "بريكس" ومنطقة شرق آسيا خلال الأشهر المتبقية من عام 2024، للترويج للاستثمار في البلاد.

وأشار هيبة إلى أن هيئة الاستثمار تركز حاليًا على استقطاب استثمارات في 6 قطاعات رئيسية، وهي الصناعة، والطاقة الخضراء، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، واللوجيستيات، والرعاية الصحية.

كانت مصر تتطلع لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار فقط خلال العام المالي الحالي، لكن توقيع صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة، فبراير الماضي، مع "القابضة" (ADQ) الإماراتية في صفقة بلغت 35 مليار دولار، دفعها لرفع مستهدفاتها إلى 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

واستقطبت مصر، صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2022-2023، مقارنة مع 8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024) جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري

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