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قال وكيل وزارة السياحة السعودية لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبدالهادي، إن عام 2023 كان مهما جدا للقطاع في المملكة، حيث استضافت خلاله أكثر من 100 مليون سائح وكان هذا المستهدف الأساسي لعام 2030 وتم تحقيق الهدف قبل التاريخ المحدد بسبع سنوات.

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن الإنفاق السياحي بالمملكة سجل نحو 250 مليار ريال العام الماضي لتصل مساهمة قطاع السياحة بين 4 و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة.

وتابع "نتائج العام الماضي وضعت القطاع على الطريق الصحيح لتحقيق المستهدف وهو المساهمة بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، ورفع مستهدف عدد الزوار إلى 150مليون سائح و خلق مليون وظيفة ليصل عدد الوظائف بالقطاع القطاع 1.6 مليون وظيفة كلها بحلول عام 2030".

وقال محمود إن السياحة المحلية عنصر مهم في الاستراتيجية الوطنية للسياحة بالمملكة حيث تتمتع السعودية بتنوع جغرافي وثقافي مما يؤدي إلى وجود معروض سياحي جيد وبالطبع تعمل الوزارة مع شركائها في المنظومة الحكومية سواء الوزارات الأخرى أو الهيئات المكانية في المناطق وكذلك القطاع الخاص لجذب الاستثمارات والعمل على رفع تجربة السائح في كافة هذه المناطق.

وأوضح أن تحسين جودة الحياة في المملكة أحد مستهدفات الرؤية ومع توافر ذلك يوجد معروض جيد وجهات مطورة ومن ثم يأتي السياح ونتج عن ذلك في العام الماضي أن السياحة الداخلية فقط مثلت أكثر من 78مليون سائح وتجاوز إنفاقهم 112مليار ريال.

وذكر أن عدد السياح من خارج المملكة خلال العام الماضي بلغ أكثر من 27مليون سائح أنفقوا ما يعادل 135مليار ريال وهذه أرقام لم تشهدها المملكة في أي وقت من الأوقات وهذا يشير إلى إمكانية تحقيق هدف 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

وذكر أن الهدف الأساسي من الوزارة هو خلق بيئة استثمارية جاذبة، ومستدامة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع السياحة، حيث بدأت الشركات تشعر بالتغييرات التي تحققت حيث عملت الوزارة على تذليل العقبات والعمل مع الشركاء في القطاع الحكومي لتخفيض الرسوم الحكومية على العاملين في القطاع وتم إنشاء مركز موحد لخدمة المستثمرين في القطاع، وبرنامج لتحفيز الاستثمار في قطاع الضيافة في الوجهات المستهدفة في المملكة.

وأضاف أنه نتيجة لهذا العمل التشاركي في السنوات الثلاث الماضية ما تجاوز 35 مليار ريال استثمار مباشر في قطاع السياحة بالمملكة ويوجد إقبال من القطاع الخاص ودور الوزارة في المنظومة بشكل خاص والمنظومة الحكومية بشكل عام هو دعم هذا الاستثمار والتأكد من أنه يتم حسب المستهدفات المتطلبة و بشكل يحقق النجاح في هذا القطاع لاستدامته واستمراريته.