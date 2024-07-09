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قال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات، محمد جلال، إن نتائج "إكسترا" في الربع الثاني من العام الحالي جاءت في ظل موسم التخفيضات والذي شهد نجاحاً كبيراً، حيث ارتفع أداء قطاع التجزئة بنسبة 9% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، فيما ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 52%.

وأضاف جلال، في مقابلة مع "العربية Business"، أن برنامج الولاء يعمل جيدا وهو أول برنامج ولاء مدفوع في السعودية، وتزيد قاعدة العملاء يوميا وعدد المتسوقين في المحلات وعبر الإنترنت.

وأوضح أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 7% بالربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي والذي شهد خسائر غير متكررة نتيجة التخارج من مصر وتكبد خسائر بلغت نحو 38 مليون ريال.

وأشار إلى أن كل مؤشرات الأداء جاءت إيجابية، مع قفزة في المبيعات عبر الإنترنت والتي تتواصل منذ يوليو الماضي نتيجة إطلاق تطبيق جديد بناء على دراسة كبيرة لسلوك المستهلكين وهو تطبيق بمستوى عالمي، وتطوير قطاع التوصيل وتحسينه.

وأوضح محمد جلال، أن الشركة تستهدف مواكبة تطلعات المستهلكين بغض النظر عن حدوث المبيعات عبر المحلات أو الإنترنت لأن ذلك لا يؤثر كثيراً على الربحية، ولا توجه للدفع باتجاه معين.

وأضاف أن "إكسترا" تتواجد في 28 مدينة سعودية، وقوتها أن العميل يمكنه طلب المنتج أو أخذه من المحل أو استلامه في المنزل، مشيراً إلى استثمار "إكسترا" بشكل كبير في التكنولوجيا.

وبشأن إمكانية عودة الشركة للاستثمار في مصر، قال محمد جلال، إن الشركة مشغولة حالياً بتنفيذ مشاريع كبيرة في السعودية منها التوسع مع "بنده" وتطوير قطاع المبيعات عبر الإنترنت وطرح شركة "تسهيل" وإطلاق منتجات وبرامج، ولذلك ينصب التركيز على السعودية حاليا وسيستمر في النطاق المنظور، وفي يوم من الأيام سنتواجد في كامل الإقليم، لكن خلال سنتين إلى 3 سنوات ينصب التركيز على المملكة.