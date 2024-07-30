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قدّر رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، وليد جمال الدين، إجمالي صادرات البلاد من مواد البناء والصناعات المعدنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 4.7 مليار دولار، مقابل 4.07 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يتجاوز 15%.

وقال جمال الدين لـ "العربية Business"، إن صادرات القطاع بلغت 809 ملايين دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل نحو 727 مليون دولار في يونيو 2023 بنمو 11%.

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وفقاً لجمال الدين، بلغت صادرات قطاعات الصناعات المعدنية خلال شهر يونيو الماضي نحو 618 مليون دولار، فيما بلغت صادرات مواد البناء 191 مليون دولار.

وتصدّر مصر مواد البناء والصناعات المعدنية لنحو 100 دولة حول العالم، بحسب جمال الدين، والذي قال "نعطي أولوية لتعظيم الكميات المصدرة لتلك الدول خلال النصف الثاني من العام الحالي قبل التوسع في دول جديدة".

وأوضح جمال الدين أن دول الخليج وإيطاليا تعد أسواق النمو لقطاع مواد البناء، وقال إن مجلسه يسعى لتعزيز التواجد في تلك الدول لبلوغ مستهدفاته التصديرية.

10 مليارات دولار صادرات مستهدفة بنهاية العام

وتوقع رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، بزيادة 5.3 مليار دولار مقارنة بالنصف الأول من العام.

"قادرون على بلوغ مستهدفاتنا التصديرية هذا العام، خاصةً بعد انتظام أوضاع المصانع في مصر، عقب حل أزمة الدولار في البلاد مارس الماضي، وتوفر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج"، بحسب جمال الدين.

ويعد قطاع الصناعات المعدنية ومواد البناء أكبر القطاعات التصديرية في مصر، إذ يستحوذ بمفرده على حصة تلامس ربع صادرات البلاد غير البترولية سنوياً، والتي تجاوزت 35.6 مليار دولار في 2023.

وخلال العام الماضي بلغت صادرات قطاع الصناعات المعدنية ومواد البناء في مصر 8.8 مليار دولار، مقابل 6.9 ملياراً في 2022 بنمو 27%، بحسب بيانات سابقة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.

بعثات ترويجية

أشار جمال الدين إلى اعتزام المجلس التصديري لمواد البناء تنظيم بعثة مشتريين إلى نيجيريا نهاية سبتمبر المقبل، لبحث فرص زيادة التصدير للدولة الأكبر في القارة السمراء من حيث عدد السكان.

وقال إن المجلس يستهدف المشاركة في عدة معارض دولية في إيطاليا والخليج خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطته للترويج للمنتجات المصرية.