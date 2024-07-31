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خطوط نقل الكهرباء في مصر - (آيستوك)
خطوط نقل الكهرباء في مصر - (آيستوك)

حصري مصر تخطط لتنفيذ مشروعات طاقة كهرومائية باستثمارات 4 مليارات دولار

بالتعاون مع القطاع الخاص

القاهرة - العربية Business
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قالت مصادر حكومية لـ "العربيةBusiness" إن وزارة الكهرباء المصرية تسعى للمضي في خطة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء ومنها الطاقة الكهرومائية وتستهدف تنفيذ مشروعات باستثمارات 4 مليارات دولار بالتعاون مع القطاع الخاص.

وذكرت المصادر أن من بين المشروعات المخطط لتنفيذها محطة ضخ وتخزين المياه لإنتاج الكهرباء بعتاقة بقدرة 2400 ميغاواط، وأن المشروع مدرج ضمن استراتيجية الوزارة ويتم العمل على استكمال إجراءاته، حيث كان تم توقيع مذكرة تفاهم منذ أكثر من 3 سنوات مع إحدى الشركات الصينية ولكن تم إرجاء الأمر بعد ذلك.

وأضافت المصادر، إن الشركة الصينية التي سبق أن قدمت عرضا لتنفيذ المشروع كانت قد عرضت تمويله من البنوك والمؤسسات الصينية ولكن لم يتم التوصل وقتها بسبب بعض الأمور المالية والفنية.

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وأوضحت أن وزارة الكهرباء المصرية تتطلع لإجراء مناقشات مع كبرى الشركات العالمية في مجال إنتاج الطاقة الكهرومائية والتي لديها سابقة أعمال كبرى وكذلك جهات تمويلية مقرضة للمشروعات التي تنفذها لبحث التعاون في الخطة المصرية.

أكدت المصادر أن اتجاه مصر لاستكمال خطتها الاستراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والاعتماد على الطاقة المتجددة يأتي في إطار حرصها على تأمين الإمدادات وكذلك تقليل فاتورة استيراد الوقود خاصة مع انخفاض تكلفة إنتاج الكيلووات من الطاقة الكهرومائية والشمسية والرياح.

وتابعت أن الطاقة الكهرومائية تعد أقل تكلفة من المحطات الأخرى، كذلك تكلفة أعمال الصيانة منخفضة.

وتمثل الطاقة الكهرومائية نحو 5% من إجمالي الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية البالغة 20% ومن المستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة لتمثل أكثر من 42% من إجمالي الكهرباء المنتجة في مصر بحلول ٢٠٤٢.

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