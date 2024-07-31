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قال العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة أكت فاينانشال، مصطفى عبد العزيز، إن "أكت فاينانشال" شركة استثمار تعمل بنموذج استثمار نشط منذ 10 سنوات يتمثل في شراء حصص أقلية مؤثرة في شركات مقيدة ومدرجة في البورصة المصرية، ثم نعمل فيها كمستثمر نشط وإحداث تغيير ثم التخارج.

وأضاف عبد العزيز في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة نفذت 8 عمليات منها 6 تخارجات وحققت عوائد جيدة منذ التأسيس حتى الآن.

وأوضح أن نموذج استثمار "أكت" هو الاستثمار برأسمالها من جهة والتحالفات من جهة أخرى وتراوح إجمالي الاستثمارات قبل زيادة رأس المال الأخيرة بين 4.5 إلى 5 مليار جنيه، يضاف إليها زيادة رأس المال لشركة "أكت" البالغة مليار جينه، حيث نعمل على تكوين تحالفات مع أطراف مرتبطة.

وأشار إلى أن "أكت" لديها استثمارين إلى ثلاثة سنوياً، ونخطط لشراء حصة في إحدى الشركات المدرجة في البورصة المصرية حالياً، وننظر على أكثر من قطاع للاستثمار ما بين القطاع العقاري، والصناعي، واللوجستي، والمالي.

وأوضح الشريك المؤسس لشركة أكت فاينانشال، أن الشركة لا تركز على قطاعات معينة لكن تركز على إحداث التغيير وقدرة السيطرة على حصة أقلية مؤثرة مناسبة للاستثمار وإدارة عملية التخارج.

وأشار إلى التخارج من حصة تتجاوز 5% في شركة السويدي إليكتريك، وحصة أخرى في حديد عز، مع تخارجات مرتقبة هذا العام أو النصف الأول من العام المقبل تحت الدراسة.

وقال إن متوسط العائد على الاستثمار منذ بداية التأسيس بلغ 50% سنويا وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية 42%.

بدأ اليوم الأربعاء في البورصة المصرية تداول سهم أكت فاينانشال للاستثمارات وهو الإدراج الأول منذ نحو عام. وارتفع السهم بنسبة 30% حيث تم الإدراج على سعر 2.9 جنيها.

وتم تغطية الاكتتاب العام على 60 مليون سهم في طرح "أكت" 55 مرة، أما الاكتتاب الخاص على 300 مليون سهم فتمت تغطيته 20 مرة.