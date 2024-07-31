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قال رئيس القطاع المالي لشركة رتال للتطوير العمراني عمار الغول، إن هامش صافي الربح في الربع الثاني من العام سجل 16.5% وهو أقل بـ1% عن الربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف.

وأضاف الغول في مقابلة مع "العربية Business"، أن هامش الربح يغطي تكاليف التمويل ويحقق نموا بصافي ربح للمساهمين بنسبة 20% إضافية.

وأشار الغول إلى أن عدد الوحدات المباعة في الربع الثاني يبلغ 350 وحدة، بما يرفع إجمالي الوحدات المباعة منذ بداية العام حتى يونيو 2024 نحو 1075 وحدة، وهذا يمثل نسبة 75% من إجمالي المبيعات في عام 2023.

وأوضح الغول، أن عدد مشاريع التطوير المباشرة التي تنفذها الشركة يصل إلى 23 مشروعا، هذا بجانب عدد من الصناديق يصل إلى 11 صندوقا، ويبلغ عدد الوحدات في التطوير المباشر يبلغ 9400 وحدة سكنية، مباع منها نحو 6 آلاف وحدة.

وذكر الغول أن الإيرادات المثبتة لهذه المشاريع باستثناء الصناديق تبلغ 12.8 مليار ريال.

وأضاف أن المشاريع المجدولة لدى الشركة تتضمن مشروع فلل فاخرة في جدة، والشركة أطلقت مبيعات هذا المشروع الأسبوع الماضي.

وتابع: "هناك مشاريع أخرى مجدولة لإطلاقها في النصف الثاني من عام 2024".

وبين الغول أن مؤشرات التضخم تدعو للتفاؤل لاسيما مع توقعات خفض الفائدة، والذي سيشجع على تمويل الرهن العقاري.

وكشف أن السوق السعودية متنوعة وتوفر فئات سكنية مختلفة، وارتفاع الأسعار يختلف من منطقة لمنطقة وحسب الفئة السكنية للوحدة سواء كانت شقة أو فيلا أو دوبلكس، مضيفا أن نسب ارتفاع الأسعار مقبولة وليست بالكبيرة والتي تسبب ضغوط على الطلب على البيع.

وأفاد بأن المسبب الأول للضغط على المبيعات هو ارتفاع كلفة التمويل في ظل أن 80% من المبيعات تتم عبر الرهن العقاري، مشيرا إلى أنه رغم ذلك ارتفعت عقود الرهن العقاري بنسبة 12% في الربع الثاني من 2024.

وذكر الغول أن حصة "رتال" السوقية من مبيعات الوحدات الرهن العقاري ارتفعت من 2.5% إلى 4.5% حتى الآن.