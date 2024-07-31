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قال الرئيس التنفيذي لمنصة "كرتونة" المصرية،محمود طلعت، إن الشركة عبارة عن منصة إلكترونية تربط بين تجار الجملة والتجزئة والشركات المصنعة وحصلت على تمويل بقيمة 8.1 مليون دولار.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة يعد استكمالا للجولة التمويلية series A بقيمة 20 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار تعتزم الشركة استثماره في زيادة حصتها السوقية في مصر وتدرس التوسع الإقليمي في أسواق شبيهة للسوق المصرية التي تتمتع بقطاع تجارة تقليدية كبير مثل السوق السعودية والعراقية".

وذكر أن قيمة شركة كرتونة" تتجاوز 100 مليون دولار،وتأسست منذ 4 سنوات وتستهدف حصة سوقية تبلغ 15% من سوق التجارة الإلكترونية في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، نتيجة جهود الشركة و النمو الطبيعي لسوق التجارة الإلكترونية في القطاعات المختلفة ولكن سوق التجزئة تحديدا كبيرة جدا وتستغرق وقتا حتى تتمكن منصة مثل "كرتونة" أو منصات أخرى المساعدة في رقمنة السوق بشكل عام.

وأوضح أن حصة التجارة الإلكترونية في الأسواق التقليدية عموما لا تتجاوز 2 إلى 4% من السوق، حيث إن حجمها كبير جدا ولكن ما زالت في السنوات الأولى لعمليات الرقمنة، ومازالت"التجارة التقليدية – off line"هي التي تسيطر على السوق.

وقال إن حجم أعمال منصة كرتونة حاليا 10مليارات جنيه وهذا نمو بأكثر من 3 أمثال السنة الماضية ومتوقع أن يصل حجم الأعمال خلال السنوات الثلاث المقبلة 30 مليار جنيه سنويا.

وذكر أن تراجع الجنيه المصري، وارتفاع التضخم وخاصة في أسواق المواد الغذائية أثر على القوة الشرائية للمستهلكين كما أثر على الاستثمارات التي تستطيع الشركات الناشئة جمعها ولكن في الأشهر الأخيرة استطاعت شركات جمع استثمارات.

وقال إن استقرار سعر صرف العملة المحلية سيفيد شركات التجارة الإلكترونية في جذب استثمارات بقوة.