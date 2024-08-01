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حققت الصادرات المصرية غير البترولية نمواً طفيفًا خلال النصف الأول من العام الجاري لتُسجل نحو 19.21 مليار دولار مقارنة بنحو 17.93 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وفق بيانات أولية من المجالس التصديرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة.

وتشمل البيانات التي اطلعت عليها "العربية Business" نتائج أعمال 13 مجلسا تصديريا، ارتفعت صادرات 9 منها، تراجعت صادرات 4 أخرى.

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واحتلت صادرات قطاع مواد البناء المرتبة الأولى بقائمة الصادرات المصرية القطاعية غير البترولية خلال العام الماضي، بنمو 17%، وبإجمالي إيرادات بلغت 4.754 مليار دولار مقارنة بنحو 4.071 مليار دولار في نصف عام أول من 2022.

وجاءت صادرات قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة في المرتبة الثانية، وإن كانت انخفضت بأكثر من 370 مليون دولار وبنسبة تراجع 9%، إلى 3.87 مليار دولار مقارنة بنحو 4.24 مليار دولار في نصف عام أول من 2023.

السلع الهندسية الأكثر نمواً

أوضحت البيانات أن صادرات مصر من السلع الهندسية كانت الأكثر نموا بنسبة 28% صعودا إلى 2.63 مليار دولار مقابل 2.06 مليار دولار في فترة المقارنة.

كما حققت صادرات الأغذية الطازجة المصنعة نموا بواقع 19% بعد أن سجل عائدات بقيمة 3.13 مليار دولار، مقابل نحو 2.64 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.

وحققت صادرات الملابس الجاهزة نموا نسبته 18% خلال النصف الأول بإجمالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

صادرات الحاصلات الزراعية

وحققت صادرات الحاصلات الزراعية نموا نسبته 12% لتسجل 2.75 مليار دولار مقارنة بنحو 2.45 مليار دولار في فترة المقارنة.

ونمت عائدات قطاع المفروشات بنسبة 6% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل 281 مليون دولار مقارنة بنحو 266 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي.

أشارت البيانات إلى تراجع صادرات قطاعات الأثاث بنسبة 7% إلى 135 مليون دولار، والجلود والأحذية 4% إلى 55 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 3% إلى 535 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر غير البترولية نحو 35.6 مليار دولار بنهاية عام 2023مستقرة عند مستويات العام السابق عليه.