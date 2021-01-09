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سهم يقفز 1100% بسبب تغريدة فهمت خطأ من أغنى شخص بالعالم

signal whatsapp
تطبيقات التراسل واتساب وسيغنال
شركات

سهم يقفز 1100% بسبب تغريدة فهمت خطأ من أغنى شخص بالعالم

سهم شركة Signal Advance ارتفع من 60 سنتاً إلى 7.19 دولار

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العربية.نت

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حث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا – إيلون ماسك متابعيه بغريدة على "تويتر" الخميس الماضي على استخدام تطبيق “Signal”، للتواصل الاجتماعي المشفر بدلاً من "واتساب"، وهذه التغريدة فهمها بعض الناس بطريقة خاطئة ليتسارعوا في شراء أسهم الشركات التي تحمل نفس الاسم.

وشهدت أسهم شركة “Signal Advance”، والتي تتداول خارج المقصورة وغير ذات صلة بتطبيق المراسلة المشفرة الذي دعا إليه "ماسك" متابعيه لاستخدامه بدلاً من "واتساب"، حيث صعد السهم من 60 سنتاً إلى 7.19 دولار للسهم، محققا مكاسب بنسبة 1098%.

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يتم تشغيل تطبيق Signal التي أشار ماسك إليه، من قبل منظمة غير ربحية وتعمل كبديل لتطبيقات الرسائل النصية مثل، "فيسبوك"، و"واتساب"، وخدمة المراسلة من "أبل" وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه "العربية.نت".

رد التطبيق

كتب تطبيق سيغنال إيضاحا جاء فيه إن "من المفهوم أن الناس يريدون الاستثمار في نمو Signal القياسي، لكن هذا ليس نحن".

وذكر البيان الصادر باسم الجهة القائمة على تطبيق سيغنال: "نحن منظمة مستقلة خاضعة للفقرة 501c3 من البند 26 من قانون الهيئات غير الربحية الأميركية المعفاة من الضرائب الفيدرالية، واستثمارنا الوحيد في خصوصيتك".

ليست المرة الأولى

في أبريل 2019، في اليوم الذي طرحت فيه أسهم شركة "زووم" تحت رمز المؤشر ZM ، قفزت شركة صينية تدعى Zoom Technologies بأكثر من 80% في ساعتين من التداول.

قبل ست سنوات، بينما كان المستثمرون ينتظرون الاكتتاب العام الأولي على تويتر، ارتفعت أسهم Tweeter Home Entertainment Group بأكثر من 1000%.

بسبب حشد اهتمام المستثمرين غير المقصود، فإن الشركة الآن لديها رأسمال سوقي قدره 660 مليون دولار، ارتفاعًا من 55 مليون دولار قبل يومين.

تعطل التطبيق

نتيجة لعدد متابعي إيلون ماسك الضخم البالغ نحو 41 مليون متابع، واجه تطبيق Signal، مشكلات فنية في عمليات التحقق مع محاولات الكثيرين لاستخدام التطبيق.

وأصبح ماسك أغنى شخص في العالم بفضل زيادة القيمة السوقية لشركة "تسلا" بنسبة 800% تقريبًا خلال العام الماضي، بثروة تقدر بنحو 195 مليار دولار.

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