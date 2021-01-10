قال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إياد غلام، إن عام 2021 بدأ في سوق الأسهم السعودية بمستويات تقييم مرتفعة، مثل باقي الأسواق العالمية نتيجة خفض أسعار الفائدة وحزم الدعم، وهو ما جعل الاستثمار في الأسهم خيارا أفضل من باقي الأصول الأخرى.

وأضاف في تصريحات للعربية أن توقعات شركته تشير إلى تسجيل نمو في الأرباح نسبته 41% بدعم من تحسن أسعار السلع وبعض التغيرات التنظيمية، وتحسن أسعار النفط والبتروكيماويات.

وأوضح أن هذا النمو سيأتي عقب انخفاض في أرباح الشركات بنسبة 37% في عام 2020. وتوقع أن يظل السوق السعودي مستقرا بين مستوى 8400 نقطة و9000 نقطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه الأهلي كابيتال توقعاتها لنتائج الربع الرابع من العام الماضي للشركات السعودية، من أبرزها توقعها تسجيل سابك أرباحا بـ 1.6 مليار ريال، والمتقدمة 205 ملايين ريال.

وتتوقع الشركة أيضا تسجيل سبكيم أرباحا بـ 195 مليون ريال، فيما تتوقع أن تسجل بتروكيم أرباحا بـ 174 مليون ريال، وSTC أرباحا قدرها 2.5 مليار ريال.

وتشير توقعات الأهلي كابيتال إلى أن أرباح موبايلي ستبلغ 69 مليون ريال، فيما ستبلغ أرباح زين 274 مليون ريال.

وتتوقع أيضا أن يحقق مصرف الراجحي أرباحا بـ 2.68 مليون ريال، ومصرف الإنماء أرباحا بـ 633 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي أرباحا بـ 360 مليون ريال.

وتظهر توقعات الشركة أن صافولا ستحقق 216 مليون ريال أرباح في الربع الرابع، فيما ستحقق المراعي 375 مليون ريال، والحمادي 42 مليون ريال، وجرير 249 مليون ريال، وبن داوود 122 مليون ريال، وأسمنت ينبع 95 مليون ريال، وأسمنت اليمامة 71 مليون ريال، والشركة السعودية للكهرباء 1.1 مليار ريال.

وفاقت نتائج اكسترا التي أعلنتها اليوم، توقعات الأهلي كابيتال، إذ حققت الشركة أرباحا في الربع الرابع بلغت 101.8 مليون ريال، فيما كانت توقعات الأهلي كابيتال عند 74 مليون ريال.