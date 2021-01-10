تجاوز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" مستوى 8817 نقطة عند إغلاق تداولات الأحد، مرتفعا بنسبة 0.91% ليكسب المؤشر 79.85 نقطة ويسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر منذ يوليو الماضي.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" إن أجواء التفاؤل في الأسواق المالية العالمية، تأتي مدفوعة بعاملين: الأول انخفاض أسعار الفائدة، ومستوى عالٍ من السيولة جراء حزم التحفيز.

وأضاف العمران أن سوق الأسهم السعودية تستفيد من نفس العوامل الداعمة، متوقعاً أن تواصل السوق مسارها التصاعدي في المرحلة المقبلة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 343 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع. واستقر سهم أرامكو عند 35 ريالا بارتفاع طفيف بنسبة 0.29% وبتداولات يومية فاقت 128 مليون ريال. وجرى التداول الإجمالي في السوق على نحو 279 مليون سهم، بقيمة تداول نحو 8.9 مليار ريال.

وكانت أسهم شركات الصمعاني، وفرة، صناعة الورق، أمانة للتأمين، وإكسترا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "كيان" السعودية، البلاد، سوليدرتي تكافل، ملاذ للتأمين، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و1.07%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، دار الأركان، بترو رابغ، الإنماء، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، أمانة للتأمين، الصمعاني، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 305.46 نقطة ليقفل عند مستوى 24742.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 526 ألف سهم تقاسمتها 1470 صفقة.

وكان المؤشر العام قد سجل مستوى 8859.3 نقطة في جلسة 28 يوليو الماضي، بعد أن تجاوز مستوى 9 آلاف نقطة في الشهر ذاته.

يذكر أن "تاسي" ارتفع بنسبة 0.55% الأسبوع الماضي، بعد مكاسب نحو 47.67 نقطة، ليصل لمستوى 8737.2 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 37.95 مليار ريال، عبر التداول على نحو 1.18 مليار سهم خلال الأسبوع.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الأسبوع الماضي عند 8737.2 نقطة، بينما كان أدنى مستوى عند 8600.56 نقطة.