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أسواق الخليج تخالف الاتجاه العالمي.. والإمارات تقود المكاسب

سوق دبي
صعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.9%
أسواق الخليج

أسواق الخليج تخالف الاتجاه العالمي.. والإمارات تقود المكاسب

صعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.9% مدفوعا بشكل أساسي بمكاسب 1.8% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني

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العربية.نت

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ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الاثنين، مخالفة الاتجاه العالمي، إذ احتلت أسهم القطاعات غير النفطية الصدارة وقادت أسواق الإمارات العربية المتحدة المكاسب بشكل أساسي.

وعاد القطاع غير النفطي في دبي، مركز السياحة والأعمال في الشرق الأوسط، إلى النمو في ديسمبر كانون الأول، على الرغم من أن التوسع كان متواضعا مع انخفاض التوظيف وتراجع المعنويات للعام الجديد، حسبما أظهر مسح مؤشر إتش.آي.إس ماركت لمديري المشتريات في دبي.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.9% مدفوعا بشكل أساسي بمكاسب 1.8% لسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة، وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 0.8%، بحسب ما ورد في "رويترز".

كما ارتفع مؤشر أبوظبي 1.2% مدعوما بمكاسب بأكثر من اثنين بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

وكانت شركة الدار العقارية من بين أفضل الشركات أداء في المؤشر إذ ارتفع سهمها 1.9%.

وأنهى المؤشر السعودي التداول على ارتفاع 0.6% مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 0.7%.

وارتفع سهم شركة الأسمنت السعودية 2.6%، بينما أنهى سهم أسمنت تبوك التعاملات مرتفعا 6.2% وأسمنت ينبع 4.5%.

وصعد المؤشر القطري 1.1% مواصلا الصعود لثالث جلسة على التوالي.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.2% وكان الأفضل أداء على المؤشر القياسي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية 0.6%، مدفوعا بمكاسب 1.7% لأسهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد.

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