.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الذهب يسجل أكبر تراجعات في شهرين وسط تعافي الدولار

الذهب مناسبة
أسعار الذهب
الذهب

الذهب يسجل أكبر تراجعات في شهرين وسط تعافي الدولار

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

هبط الذهب اليوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوى في ستة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1816.53 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر، وتراجع 0.5% إلى 1839.89 دولار. وتراجعت الأسعار 4.4% يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1839.90 دولار.

محللون: يجب اقتناص فرصة غياب الملياردير قصص خاصة علي بابا محللون: يجب اقتناص فرصة غياب الملياردير "جاك ما"!



وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى أكسي "أيام مجد الذهب ولت. ارتفاع العوائد الأميركية بدأ يؤثر سلبا بشكل بالغ على الذهب وتواصل الكثير من المراكز الخروج من السوق، إذ أنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأميركي".

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مرتفعة فوق واحد بالمئة مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.

ويزيد ارتفاع العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

كما وضع المستثمرون في الحسبان تصريحات ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي قال يوم الجمعة إن الاقتصاد الأميركي يتجه إلى سنة "رائعة" بدعم من لقاحات فيروس كورونا واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5% إلى 24.72 دولار للأونصة، بعد أن تراجعت 4.2% في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 2.4% إلى 1038.98 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2397.07 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد