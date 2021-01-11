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تفاقم خسائر بيتكوين.. تجاوزت 20% وسعرها قرب 31.7 ألف دولار

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تفاقم خسائر البتكوين لتتجاوز 20%
بيتكوين

تفاقم خسائر بيتكوين.. تجاوزت 20% وسعرها قرب 31.7 ألف دولار

هيئة السلوك المالي في بريطانيا محذرة: كن مستعداً لفقدان كل شيء

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تفاقمت خسائر البتكوين لتتجاوز 20% ليصل سعرها إلى 31,770 دولار.

وحذرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من طفرات بيتكوين، "كن مستعداً لفقدان كل شيء".

وقالت هيئة السلوك المالي في بيان اليوم الاثنين، إن "الاستثمار في السلع المشفرة، أو الاستثمارات والإقراض المرتبط بها، ينطوي بشكل عام على تحمل مخاطر عالية جدا بأموال المستثمرين". وإذا استثمر الأفراد في هذه الأنواع من المنتجات، فعليهم أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم"، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتشمل شواغل هيئة السلوك المالي تقلب الأسعار، وتعقيد المنتجات المعروضة، وعدم وجود تنظيم لحماية المستهلك حول العديد من المنتجات.

وتضاعف سعر بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، أكثر من أربع مرات في العام الماضي، مما أثار ذكريات هوس عام 2017 الذي جعل العملات الرقمية لأول مرة اسماً مألوفاً قبل أن تنهار الأسعار بنفس السرعة.

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