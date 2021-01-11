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الذهب يرتفع.. ومكاسب الدولار والسندات الأميركية تكبح صعوده

الذهب
الذهب
سعر الذهب

الذهب يرتفع.. ومكاسب الدولار والسندات الأميركية تكبح صعوده

مع توقف موجة ارتفاع الأسهم

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رويترز

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ارتفع الذهب اليوم الاثنين عن أدنى مستوى له في ستة أسابيع بعد أن توقفت موجة ارتفاع للأسهم، لكن المكاسب كبحها ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1849.64 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول عند 1816.53 دولار. وسجل الذهب الأسبوع الماضي أكبر نسبة تراجع بالنسبة المئوية منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1849.70 دولار. ونزلت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في أكثر من عشرة أشهر بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

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في غضون ذلك، تماسكت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مرتفعة فوق 1% بفعل توقعات بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا مقابل عملات منافسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 25.15 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أكبر تراجع خلال ما يقرب من شهر عند 24.30 دولار.

ونزل البلاتين 1.5% إلى 1048.65 دولار، كما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 2356.82 دولار.

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