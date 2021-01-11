ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الاثنين مع صعود عائدات سندات الخزانة الأميركية وتوقعات بمزيد من التحفيز المالي مما دفع العملة الأميركية للارتفاع أمام منافسيها بينما هبط اليورو لأقل مستوى في أسبوعين.

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يتولى منصبه في العشرين من يناير كانون الثاني مع سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، بإنفاق "تريليونات" على مساعدات إضافية للإغاثة من الجائحة.

عادة تدفع خطط الإنفاق الإضافية المستثمرين للقلق حيال صعود التضخم وتأثيره الضار على الدولار الأميركي مع ضعف الاقتصاد لكن العملة لقيت دعما في الأسابيع الأخيرة بفضل ارتفاع العائدات الأميركية.

وقال الخبراء في كومرتس بنك في مذكرة "ليس مفاجئا أن يُذكر التسارع الأخير في العائدات الحقيقة الأميركية أسواق الصرف الأجنبي بإنهاء التركيز على التضخم وافتراض توجه أكثر شمولية في تقييم الدولار".

ونزل اليورو إلى 1.2151 دولار وهو أدنى مستوياته بثلاثة أسابيع منذ 21 ديسمبر كانون الأول، ومنخفضا حوالي 2% من مستواه الذي سجله الأسبوع الماضي البالغ 1.2349 دولار.

والعائد الاسمي للسندات القياسية الأميركية لأجل عشر سنوات مرتفع بأكثر من 20 نقطة أساس إلى 1.1187% هذا العام مما ساعد الدولار على الصعود لأعلى مستوى في شهر عند 104.20 مقابل الين الياباني.