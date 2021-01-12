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ارتفاع أسعار النفط وأسهم السفر ينعشان الأسهم الأوروبية

أوروبا - بورصة - أسهم
استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها في الجلسة الماضية
اقتصاد أوروبا

ارتفاع أسعار النفط وأسهم السفر ينعشان الأسهم الأوروبية

مع تطلع المستثمرين لموسم الأرباح المقبل وتركيزهم على احتمال إقرار المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة في عهد الرئيس القادم جو بايدن

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العربية.نت

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استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها في الجلسة الماضية مع تطلع المستثمرين لموسم الأرباح المقبل وتركيزهم على احتمال إقرار المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة في عهد الرئيس القادم جو بايدن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش مع صعود قطاعي النفط والغاز والسفر والترفيه بما يزيد على 1% لكل منهما ليقودا المكاسب.

وجنى المستثمرون الأرباح أمس الاثنين، بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، إذ أدى اكتساح الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي إلى زيادة التوقعات بحوافز مالية أميركية أكبر، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وربحت شركات النفط العالمية بي.بي وشل وتوتال مع تعافي أسعار النفط الخام وسط توقعات بالسحب من مخزونات النفط الخام الأميركية.

وارتفع سهم شركة الشحن الدنمركية ميرسك 2.8%، بعد أن قامت شركة السمسرة بيرينبرج برفع تصنيف السهم إلى "شراء"، قائلة إن زخم الأرباح مدفوعا بأسعار الشحن قد يؤدي إلى ارتفاع السهم.

وقفز سهم شركة الألعاب السويدية على الإنترنت كيندريد 5%، بعد أن أعلنت عن زخم قوي للنشاط خلال الربع الرابع، بينما ارتفعت أسهم شركة رينو 1.5% بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية إنها بدأت عام 2021 بمستوى أعلى من الطلبيات مقارنة بعام 2019.

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