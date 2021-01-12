أوصت شركة بلاك روك BlackRock بشراء الأصول في القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، بتأثير التفاؤل بتعاف قوي على المدى المتوسط.

وقالت الشركة الأكبر لإدارة الأصول عالمياً، إن توزيع اللقاح والتحفيز المالي والاقتصادي وعودة مستويات الطلب إلى الارتفاع ستؤدي إلى تدفق الاستثمارات وعودة النمو إلى قطاعات مثل السياحة و النقل والترفيه.

كذلك أشار تقرير صادر عن الشركة إلى أن قطاعات التكنولوجيا والحوسبة السحابية ستستمر في النمو بسبب تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتسارع عملية التحول الرقمي بتأثير الجائحة.

وعلى المدى القصير، توقعت الشركة المزيد من التذبذبات بتأثير عوامل ارتفاع الإصابات وتوزيع اللقاح وعملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة.