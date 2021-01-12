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"بلاك روك" توصي بأصول القطاعات الأكثر تضررا من كورونا

بلاك روك
بلاك روك
الأسواق العالمية

"بلاك روك" توصي بأصول القطاعات الأكثر تضررا من كورونا

أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم تعتبر أن توزيع اللقاحات والتحفيز سيؤديان لعودة تدفق الاستثمارات

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوصت شركة بلاك روك BlackRock بشراء الأصول في القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، بتأثير التفاؤل بتعاف قوي على المدى المتوسط.

وقالت الشركة الأكبر لإدارة الأصول عالمياً، إن توزيع اللقاح والتحفيز المالي والاقتصادي وعودة مستويات الطلب إلى الارتفاع ستؤدي إلى تدفق الاستثمارات وعودة النمو إلى قطاعات مثل السياحة و النقل والترفيه.

كذلك أشار تقرير صادر عن الشركة إلى أن قطاعات التكنولوجيا والحوسبة السحابية ستستمر في النمو بسبب تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وتسارع عملية التحول الرقمي بتأثير الجائحة.

وعلى المدى القصير، توقعت الشركة المزيد من التذبذبات بتأثير عوامل ارتفاع الإصابات وتوزيع اللقاح وعملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة.

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