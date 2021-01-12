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"تاسي" يستقر فوق 8800 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي

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السوق المالية السعودية "تداول"
سوق السعودية

"تاسي" يستقر فوق 8800 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي

ارتفع 0.17% بختام التعاملات

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دبي - العربية.نت

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واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" الأداء الإيجابي للجلسة الرابعة على التوالي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 8884.46 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.17% تعادل 14.99 نقطة.

وعزز "تاسي" من أدائه ليستقر فوق مستوى 8800 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي، ويقترب من مستوى 9000 نقطة، الذي سجله منتصف يوليو 2020.

وجرى التداول خلال الجلسة على نحو 221.1 مليون سهم، بسيولة بلغت 8.58 مليار ريال.

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ومن إجمالي 203 أسهم مدرجة، ارتفع 87 سهماً تصدرها سهم العمران بنسبة 9.9%، بينما تصدر سهم الصمعاني قيم التداول بنحو 881.6 مليون ريال، فيما تصدر سهم ملاذ للتأمين كميات التداول بنحو 7.53 مليون سهم، في الوقت ذاته تراجع 96 سهماً بصدارة سهم عطاء بانخفاض 2.98%.

وعلى مستوى أداء القطاعات، تصدر الارتفاعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.75% وذلك من بين 12 قطاعاً مرتفعاً، بينما تصدر قطاع إدارة وتطوير العقارات انخفاضات 8 قطاعات بنسبة 0.26%.

واكتست مؤشرات القطاعات الكبرى باللون الأخضر، بصدارة قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، تلاه الاتصالات 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%.

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