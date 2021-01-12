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الاسترليني يقفز بعد استبعاد خيار خفض الفائدة

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
عملات

الاسترليني يقفز بعد استبعاد خيار خفض الفائدة

تلقى دعما من تصريحات محافظ بنك إنجلترا المركزي عن جدوى أسعار الفائدة السلبية

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رويترز

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قفز الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار الثلاثاء بعد أن أدت تصريحات لآندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي عن جدوى أسعار الفائدة السلبية إلى كبح بعض التوقعات لأسعار للفائدة دون الصفر في بريطانيا.

وقال بيلي إن هناك "الكثير من المشاكل" فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر وإن مثل هذه الخطوة قد تضر البنوك.

وصعد الاسترليني، الذي يستفيد بالفعل من تحسن الرغبة في المخاطرة، 0.7% إلى 1.3620 دولار بحلول الساعة 1555 بتوقيت غرينتش.

وارتفع 0.5% مقابل العملة الأوروبية إلى 89.49 بنس لليورو.

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