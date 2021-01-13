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أسهم كارفور تقفز 14% بعد عرض استحواذ عليها بـ 20 مليار دولار

كارفور
كارفور
الأسهم الأوروبية

أسهم كارفور تقفز 14% بعد عرض استحواذ عليها بـ 20 مليار دولار

العرض يقدر السهم بأعلى 29% عن إغلاق الثلاثاء

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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ارتفعت أسهم شركة كارفور 14% لتصل إلى 18 يورو للسهم بعد أن قالت شركة تشغيل المتاجر الكندية أليمنتيشن كوش-تارد إنها أجرت اتصالات مع أكبر شركة للبيع بالتجزئة في أوروبا لبحث عملية اندماج معها أو الاستحواذ على الشركة.

ويصل العرض المبدئي من الشركة الكندية للاستحواذ على الشركة الفرنسية بنحو 20 مليار دولار، وفقا لبلومبيرغ. ونقلت الوكالة عن مصادر أن العرض الأولي يسعر سهم شركة كارفور بنحو 20 يورو للسهم، وهو أعلى من سعر إغلاق السهم أمس الثلاثاء بنحو 29%.

أسهم أوروبا

لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ تضرر قطاع المرافق جراء تحذير بشأن الأرباح صادر عن شركة تطوير مزارع الرياح الدنمركية أورستد، بينما قفز سهم كارفور الفرنسية لمتاجر البقالة بعد محادثات اندماج.

وتصدر السهم قائمة الرابحين على المؤشر كاك 40 الفرنسي الذي صعد 0.2% بينما قفزت أسهم كازينو الفرنسية للبيع بالتجزئة 6.4%.

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وكانت أسهم شركة الاتصالات الإسبانية تليفونيكا من بين أكبر الرابحين إذ ارتفعت ما يزيد عن 8% بعد أن اتفقت على بيع أبراجها للهواتف المحمولة في أوروبا وأميركا اللاتينية إلى شركة تشغيل البنية التحتية للاتصالات أميركان تاورز التي مقرها في الولايات المتحدة مقابل 7.7 مليار يورو (9.41 مليار دولار) نقدا.

لكن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.1% فقط إذ تعرض لضغوط بفعل قطاع المرافق بعد أن نزل سهم أورستد 7.5% بفعل تحذير من أن العودة إلى سرعات رياح طبيعية هذا العام سيؤثر سلبا على الأرباح التشغيلية.

وظل أداء المؤشر داكس الألماني يتسم بالفتور إذ قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن بلده لن يستطيع رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا بداية فبراير شباط القادم.

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