أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" جلسة الأربعاء، مرتفعا 0.34% ليكسب 29.83 نقطة، إلى مستوى 8914.29 نقطة، بتداولات زادت على 10 مليارات ريال.

كما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية "نمو" الجلسة مرتفعاً 0.25% ليكسب 63.83 نقطة، إلى مستوى 25751.51 نقطة، بتداولات بقيمة 78 مليون ريال.

وتوقع رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد في مقابلة مع "العربية" أن نرى المزيد من الاندماجات والاستحواذات في قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية.

وكانت شركة ولاء للتأمين قد أعلنت عن زيادة رأسمالها بهدف دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

وقال الحامد إن التفاؤل ظهر جليا في سوق الأسهم السعودية، بعد الأداء الاقتصادي الجيد في الربع الرابع، والسيطرة نسبيا على الظروف الناشئة عن تحديات جائحة كورونا.

وتحدث عن تأثيرات محفزة مثل الخطط التي تقوم بها أغلب البنوك المركزية في مختلف الأسواق المالية في العالم، معتبراً أن السوق السعودي لديه الكثير من الفرص الجيدة، والتي ستستفيد من مبادرات الدعم المقدمة.

وأضاف أن مساهمة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وزيادة قيمة الانفاق في مشاريعه سيمثل تحفيزا أكبر للسوق المالية.

تفاصيل الجلسة

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 256 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي، العمران، الشرقية للتنمية، نسيج، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، ساب للتكافل، أسمنت تبوك، بوبا العربية، وولاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.88%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ريدان، سبكيم العالمية، زين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الصمعاني، الشرقية للتنمية، العمران، ريدان، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 63.83 نقطة ليقفل عند مستوى 25751.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 78 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 488 ألف سهم تقاسمتها 1514 صفقة.