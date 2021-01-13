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توقعات مخيبة لربحية شركة فايزر تطيح بسعر السهم

فايزر
شركة فايزر المطورة للقاح "كوروتا"
شركات

توقعات مخيبة لربحية شركة فايزر تطيح بسعر السهم

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العربية.نت

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تراجع سعر سهم "فايزر" في بورصة وول ستريت أمس بعد أن ذكر الرئيس التنفيذي للشركة أن ربحية سهم الشركة للعام الحالي ستكون أقل من توقعات المحللين.

وذكر ألبرت بورلا أن ربحية سهم الشركة ستتراوح بين 3 دولارات و3.10 دولارات للعام الحالي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى ربحية بـ3.18 دولارات للسهم.

وأكد بورلا أن الأرباح المتوقعة تشمل مساهمة لقاح كورونا الذي أطلقته الشركة حيث كان أول اللقاحات التي تم اعتمادها في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة.

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ومنحت منظمة الصحة العالمية المصادقة الطارئة للقاح فايزر - بايونتك، مما يمهد الطريق للدول في جميع أنحاء العالم للموافقة بسرعة على استيراده وتوزيعه.

وقالت المنظمة في بيان سابق إن القرار يجعل لقاح فايزر - بايونتك، أول لقاح يحصل على تصديق طارئ من منظمة الصحة العالمية، منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

وقالت ماريانجيلا سيماو، المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية في بيان: "هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في حالات الطوارئ الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بأن تحدد سريعا فاعلية أي دواء، أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.

منحت منظمة الصحة العالمية، الخميس، المصادقة الطارئة للقاح فايزر - بايونتك، مما يمهد الطريق للدول في جميع أنحاء العالم للموافقة بسرعة على استيراده وتوزيعه.

وقالت المنظمة في بيان، إن القرار يجعل لقاح فايزر - بايونتك، أول لقاح يحصل على تصديق طارئ من منظمة الصحة العالمية، منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

وقالت ماريانجيلا سيماو، المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية في بيان: "هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في حالات الطوارئ الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بأن تحدد سريعا فاعلية أي دواء، أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.

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