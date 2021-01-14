أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية "فودكو" في منصّة "السوق الثاني" تحت الرمز FNF، لتكون بذلك أول عملية إدراج في السوق هذا العام.

وأدرجت شركة "فودكو"، أمس الأربعاء، التي تنشط في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى نشاط الخدمات اللوجستية، في السوق عدد 280 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم، لتصبح القيمة الاسمية لرأسمال الشركة 280 مليون درهم. ومع هذا الإدراج، يرتفع عدد الأوراق المالية المُدرجة في السوق إلى 89 ورقة مالية.

وتضم محفظة تجارة التجزئة والجُملة التابعة لشركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية، سلسلة واسعة من المنتجات والتي تتضمن مجموعة السلع الأساسية والتي يتم تسويقها من خلال العلامات التجارية التابعة للشركة مثل كافة أنواع الأرز البسمتي والأرز المصري وتحت العلامات التجارية الأخرى مثل شهرزاد ومبارك والصفوة، بالإضافة تشكيلة متنوعة من أصناف المعكرونة وزيوت الطعام والمعلبات التي يتم إنتاجها تحت العلامات التجارية فيرجينيا والصفوة، فضلاً عن تجارة وتوزيع عدد من المنتجات الأخرى بما فيها اللحوم والدواجن والخضروات المجمّدة والمعلبة والحليب المُبخر والحليب المُجفف والمشروبات وأوراق المحارم الراقية ورقائق الألمنيوم ومنتجات التنظيف، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبالاعتماد على أسطولها الحديث والمتنوع من المركبات ومحفظتها من المستودعات والمساحات التخزينية الهائلة المبرّدة والمكيّفة بالكامل، تقدم "فودكو" من خلال ذراعها للخدمات اللوجستية شركة "فايف بي ال" للخدمات اللوجستية خدمات التخليص الجمركي المحلي والدولي والنقل والتوزيع وإدارة المستودعات.

وبلغ رصيد الشركة من شهر سبتمبر 2020 من التدفقات النقدية نحو 7.352 مليون درهم. وتجدر الإشارة أن "شركة فودكو القابضة ش.م.ع." تمتلك حصّة الأغلبية في الشركة بنسبة 98.75% أو ما يعادل 276.5 مليون من أسهم الشركة.