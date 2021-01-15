سجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية قوية خلال الأسبوع الثاني من عام 2021، وذلك بدعم مشتريات قوية دعمت استقرار المؤشرات في المنطقة الخضراء.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.68% رابحة نحو 17.7 مليار جنيه وذلك بعدما ارتفع من مستوى 660.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الأول في عام 2021 إلى مستوى 677.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الثاني من عام 2021.

على صعيد المؤشرات وللجلسة السابعة على التوالي، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 5.39% رابحاً نحو 591 نقطة مرتفعاً من مستوى 10952 نقطة إلى نحو 11543 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة بنسبة 2.24% مضيفاً نحو 51 نقطة وذلك بعدما صعد من مستوى 2272 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 2323 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.37% مضيفاً نحو 454 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 13432 نقطة إلى مستوى 13886 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 4.56% مضيفاً نحو 193 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 4231 نقطة إلى نحو 4424 نقطة.

وأيضاً ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 4.73% مضيفاً نحو 102 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 2152 نقطة إلى نحو 2254 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 4% مضيفاً نحو 127 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 3125 نقطة إلى نحو 3252 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات أمس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربحت الأسهم المدرجة نحو 3.5 مليار جنيه.

وفيما بلغ حجم التداول على الأسهم 633.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، فقد شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 97 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 53 شركة، بينما لم تتغير أسعار أسهم 33 شركة عن مستويات أسعارها السابقة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 83.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 9.21%، والعرب على 7.34%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على نحو 24.59% من إجمالي المعاملات، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 75.40%.

ومالت صافي تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 88.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 515.6 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 87 مليون جنيه، على التوالي.