تراجعت أسعار الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح من مكاسب الآونة الأخيرة، وبخاصة في الأسهم المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات، عقب ارتفاع السوق السريع إلى ذروة 30 عاما في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 0.97% ليغلق على 28242.21 نقطة، مبتعدا عن أعلى مستوى في 30 عاما 28979 نقطة الذي لامسه الأسبوع الماضي. لكن المؤشر مازال مرتفعا 2.9% هذا الشهر.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60% ليسجل 1845.49 نقطة.

وقال مدير خدمات التنفيذ في سي.إل.إس.إيه تاكيو كاماي، "موجة صعود السوق على مدار الشهر الأخير كانت سريعة وكثيرون يرون أن الصعود كان محموما بعض الشيء".

وجنى المستثمرون الأرباح في الأسهم التي صعدت بفضل الآمال في إنفاق تحفيزي كبير من إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في الولايات المتحدة.

وتعرضت أسهم أشباه الموصلات لضغوط بعد تقرير من رويترز بأن إدارة ترمب أخطرت موردي هواوي، بمن فيهم إنتل، بسحب تراخيص معينة لبيع المكونات إلى شركة معدات الاتصالات الصينية وعزمها رفض عشرات الطلبات الأخرى للتوريد إليها.

ونزل سهم طوكيو إلكترون 1.6%، في حين فقد سهم أدفانست 1.9%.

وتراجع سهم نيكون لصناعة الكاميرات 6.8% بعد صعوده أكثر من 20% في وقت سابق من الشهر.