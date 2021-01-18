ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف في وقت سابق من الجلسة.

وجاءت الارتفاعات مدعومة بفرص إقرار حزمة أميركية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي طغى على صعود الدولار وعزز من جاذبية المعدن كأداة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1836.29 دولار للأونصة، بعد انخفاضه إلى 1809.90 دولار، أدنى مستوى له منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% لتسجل 1836.80 دولار للأونصة، بحسب ما ورد في "رويترز".

وفي هذا السياق، قال كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي ستيفن إينس، "سوق الذهب مازالت مدعومة نسبيا عند هذه المستويات، إذ إن صعود الدولار الأميركي في الوقت الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولا ملحوظا صوب دولار أقوى".

وتابع "التحفيز الأميركي كبير للغاية، سنحصل على حوالي 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون، وكلا التصورين جيد للذهب".

وسجل الدولار الأميركي ذروته في 4 أسابيع، مما يزيد تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.

وكشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأسبوع الماضي عن حزمة تحفيز مقترحة حجمها 1.9 تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد، قائلا إنه يريد توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 خلال أول 100 يوم من رئاسته.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 25.03 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.7% مسجلا 1081.10 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.3% إلى 2389.82 دولار للأونصة.