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إدانة مخالفين لنظام السوق السعودية وتغريمهم 80 ألف ريال

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

إدانة مخالفين لنظام السوق السعودية وتغريمهم 80 ألف ريال

لممارسة نشاط الإدارة دون ترخيص

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري.

وقالت الأمانة العامة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط الإدارة، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي

فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.

ثانياً: أحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري

فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال.

وذكرت الأمانة العامة، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

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