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ضمان للاستثمار: 4 عوامل تساهم في صعود الأسهم الإماراتية

سوق دبي

ضمان للاستثمار: 4 عوامل تساهم في صعود الأسهم الإماراتية

وسط إقبال على أسهم السياحة والسفر

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دبي - العربية.نت

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حدد رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار علي العدو، أن هناك 4 عوامل رئيسية تؤدي إلى مواصلة الأسهم الإماراتية في سوقي دبي وأبوظبي صعودها خلال الفترة الماضية.

وأضاف في حديثه للعربية، أن العامل الأول يتمثل في فتح الاقتصاد وسرعة التطعيم في الدولة، وهو ما يساعد على فتح الاقتصاد ويؤدي إلى عودة النمو للاقتصاد خاصة بالنصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح أن العامل الثاني متمثل في أن هناك اهتماما في العالم بالقطاعات الدورية مثل أسهم السياحة والسفر، وهو ما جذب الصناديق الاستثمارية للسوق الإماراتي.

أما العامل الثالث، فيتمثل في أن أداء السوق الإماراتي كان أقل من قيمته العادلة، كما لم يحقق صعودا مثل باقي أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية. ويتمثل العامل الثالث في الارتداد الكبير للنفط، وهو ما يدعم الاقتصاد بصورة عامة.

وعن صعود بنك أبوظبي الأول خلال جلسة تداول اليوم في الإمارات، قال العدو إن السبب يعود إلى إفصاح البنك بأن نسبة التداول الحر لديه تبلغ 40% ما يتنافى مع إعلان مؤسسة إم إس سي أي أن نسبة التداول الحر على أسهم البنك تبلغ 25%، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة وزنه بالفعل على مؤشرات إم إس سي أي للأسواق الناشئة.

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