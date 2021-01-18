قالت ثلاثة مصادر إن شركة الصناعات الأساسية "سابك" عينت الأهلي كابيتال لتقديم المشورة بشأن إدراج محتمل لأعمالها في مجال الكيماويات المتخصصة، وهو عرض يمكن أن يجمع مئات الملايين من الدولارات.

وقال مصدران إن الشركة تبحث أيضًا عن بنوك أجنبية لتولي أدوار استشارية، وإن HSBC وJPMorgan من بين أولئك الذين هم في المرحلة النهائية للترويج للصفقة، والتي يمكن إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022.

وأصبحت المملكة العربية السعودية، التي أطلقت الاكتتاب العام لشركة أرامكو بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019 ، واحدة من أكبر أسواق الشرق الأوسط للصفقات.

وتشجع المملكة المزيد من الإدراج وتسعى لتعميق أسواق رأس المال بموجب إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط.

ورفضت المصادر الكشف عن هويتها لأن الأمر لم يعلن بعد.

ولم ترد الأهلي كابيتال على طلب رويترز للتعليق ، في حين امتنع جي بي مورغان وإتش إس بي سي عن التعليق.

سابك مملوكة لشركة أرامكو بنسبة 70%، وتقدر قيمتها بنحو 83.5 مليار دولار، لا تفصل أرباح أعمالها المتخصصة التي تنتج راتنجات ومركبات لدائن حرارية ومركبات حرارية ومواد مضافة. و تمتلك سابك 31.5% من شركة كلاريانت السويسرية للمواد الكيميائية المتخصصة.

وقد تسببت جائحة كوفيد -19 في تراجع الطلب العالمي على صناعة البتروكيماويات وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها تتوقع انتعاشًا جزئيًا فقط في عام 2021.

وقال محللون إن إدراج الأعمال المتخصصة سيكون متماشيا مع خطة الشركة لإعادة هيكلة أعمالها إلى وحدات أعمال استراتيجية.

قال يوسف الحسيني ، محلل الأسهم في المجموعة المالية هيرميس، "من المنطقي التركيز على كل عمل على حدة ، وخاصة التخصصات التي تختلف تمامًا عن المواد الكيميائية السلعية"

"تختلف ملامح نمو هذه الشركات، مع إمكانات نمو التخصصات أفضل بكثير من المواد الكيميائية السلعية، لذلك تحتاج كل شركة إلى هيكلة رأس المال/خطط التمويل الخاصة بها، والاستراتيجية وإدارة التدفق النقدي."