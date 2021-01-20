أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء، في مكاسب قادتها دبي بدعم من سهم أكبر بنوكها، الإمارات دبي الوطني، في حين أغلق مؤشر سوق السعودية على انخفاض طفيف بنسبة 0.3%.

وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 1.4% إذ قفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.4% وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.8%.

سجل الإمارات دبي الوطني زيادة فاقت 20% في عدد التحويلات المالية وقيمتها عبر منصته دايركت ريمت في 2020 مقارنة مع العام السابق.

وعززت أسهم شركات العقارات المكاسب، إذ أغلق سهم إعمار العقارية القيادي على زيادة 1%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3% إذ صعد سهم الدار العقارية 8.1% في أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر تشرين الأول.

وافق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم على إطار عمل بين حكومة الإمارة والدار العقارية لتنفيذ مشاريع استثمارية.

يشمل إطار العمل إدارة الدار لمشاريع كبرى في الإمارة بثلاثين مليار درهم (8.17 مليار دولار).

لكن خسائر سهم شركة اتصالات، الذي أغلق على انخفاض 3.2% حدت من مكاسب المؤشر.

كان سهم اتصالات سجل أفضل أداء يومي له في قرابة 6 أعوام أمس الثلاثاء، إذ دعت الشركة لعقد اجتماع لمجلس إدارتها في 20 يناير كانون الثاني لبحث زيادة سقف الملكية الأجنبية في الشركة.

وصعد مؤشر قطر الرئيسي 0.3% مدعوما بقفزة 3.3% لسهم صناعات قطر ذي الثقل.

أما المؤشر القياسي السعودي، فهبط 0.3% متأثرا بنزول سهم شركة الاتصالات السعودية 1.4% وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.3%.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9% إذ ارتفعت أغلب أسهمه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي زاد 1.1%.