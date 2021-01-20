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مورغان ستانلي: 3.3 مليار دولار عائد المساهمين

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مورغان ستانلي
بنوك

مورغان ستانلي: 3.3 مليار دولار عائد المساهمين

زيادة أرباح المصرف المدرج في وول ستريت بدعم قوة التداول

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رويترز

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أعلن مورغان ستانلي الأربعاء زيادة 57% في أرباح الربع الرابع من العام، إذ استفاد نشاط البنك المدرج بوول ستريت في التداول من التقلبات في أسواق المال التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وزاد صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين إلى 3.27 مليار دولار، أو 1.81 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع 2.09 مليار دولار، أو 1.3 دولار للسهم، قبل عام.

وأفادت بيانات من رفينيتيف آي.بي.إي.إس بأن المحللين كانوا يتوقعون ربحا 1.27 دولار للسهم.

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