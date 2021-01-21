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"تداول" تدرج أدوات دين حكومية تقارب 3 مليارات ريال

تداول
شركة السوق المالية السعودية "تداول"
سوق السعودية

"تداول" تدرج أدوات دين حكومية تقارب 3 مليارات ريال

الإدراج يتوزع على إصدارين بقيمة 880 مليون ريال و2.075 مليار ريال على التوالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية السعودية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 2.955 مليار ريال.

وقالت "تداول"، في بيان لها، اليوم الخميس، إن الإدراج يتوزع على إصدارين بقيمة 880.02 مليون ريال، و2.075 مليار ريال على التوالي.

وأضافت أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية يبدأ من يوم الاثنين 25 يناير 2021.

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كانت "تداول"، قد ألغت الشهر الماضي، إدراج إصدارات دين حكومي بقيمة مليار ريال، بناء على الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.

يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل سبتمبر 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين، الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية.

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