.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بنك أوف أميركا يحذر.. هذا مصير الأسهم في الفترة المقبلة

أسواق - أسهم - بورصة - أميركا
بورصة نيويورك
الأسواق العالمية

بنك أوف أميركا يحذر.. هذا مصير الأسهم في الفترة المقبلة

بعد ارتفاع التدفقات إلى 255 مليار دولار 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من بنك أوف أميركا، اليوم الجمعة، أن المستثمرين عادوا مجددا لشراء الأسهم الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت التدفقات في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 255 مليار دولار، مما حفز المستثمرين على التحذير من تصحيح وشيك.

وفي ظل بلوغ ميزانية مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي 42% ونزول عجز الميزانية الأميركية إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي، يقول بنك أوف أميركا، إن فقاعة السياسات تغذي فقاعة أسعار أصول وول ستريت.

وارتفعت الأسهم العالمية 77% من مستويات متدنية سجلتها في مارس آذار، بقيادة الولايات المتحدة بسبب تحفيز اقتصادي غير مسبوق.

بنك أوف أميركا
بنك أوف أميركا

واستقطبت الأسهم 21.6 مليار دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء، مدفوعة بشكل أساسي بالأسواق الناشئة. وفي قطاعات الأعمال، ربحت الشركات المالية وقطاع الطاقة بالقدر الأكبر، إذ اكتسبت التداولات المبنية على توقعات بانتعاش الاقتصاد زخما بفضل توقعات بمزيد من الدعم المالي من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن.

وقال مايكل هارتنت كبير استراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أميركا "تظل السياسات المفرطة أفضل تفسير للارتفاع المفرط عن المستويات المتدنية في 2020، والإجماع على ازدهار على المستوى الكلي في 2021. نتوقع مركز ذروة وتصحيحا في الربع الأول".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائريا يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائريا يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد