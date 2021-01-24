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تراجع معظم أسواق الخليج.. البنوك تنقذ الكويت

سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
أسواق الخليج

تراجع معظم أسواق الخليج.. البنوك تنقذ الكويت

دبي يخسر 0.7% وأبوظبي يتخلى عن مكاسبه المبكرة

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رويترز

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أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع اليوم الأحد، وواصلت دبي تكبد خسائر من الجلسة السابقة في ظل تأثر المعنويات بتزايد الضغوط الناشئة عن ظروف جائحة كورونا.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.5%، ونزل سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 1.7% في حين هبط سهم مصرف الراجحي 0.5%.

وفي دبي، خسر المؤشر الرئيسي 0.7% مواصلا تكبد خسائر من الجلسة السابقة، تحت وطأة تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 2%.

وهبط سهم العربية للطيران للرحلات منخفضة التكلفة 3.7%.

علقت دبي العمليات الجراحية غير الضرورية لمدة شهر وأوقفت العروض الترفيهية الحية في الفنادق والمطاعم حتى إشعار آخر للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

تخلى مؤشر أبوظبي عن مكاسب حققها في التعاملات المبكرة وأغلق مستقرا، وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9%.

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وفي قطر، هبط المؤشر 0.3%متأثرا بتراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.8% ونزول سهم مصرف قطر الإسلامي 0.6%.

لكن المؤشر الرئيسي الكويتي ارتفع 0.6% وأغلقت جميع أسهم الشركات المالية على ارتفاع مثل بنك الكويت الوطني الذي تقدم 0.6%.

سمح بنك الكويت المركزي للبنوك بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بما يتناسب مع نتائج أعمالها وصافي الربح المحقق للعام 2020.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1% تحت وطأة هبوط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في البلاد، 2%.

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