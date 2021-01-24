قال نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر اليوم الأحد إن مجلس الوزراء وافق على استراتيجية للدين العام تستهدف بناء سوق للسندات المقومة بالدرهم.

وكتب في التغريدة "الهدف هو بناء سوق سندات بالعملة المحلية.. وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة".

أصبحت بالفعل إمارات مثل دبي وأبوظبي والشارقة مصدرة لأدوات دين دولية. ولا توجد ديون على دولة الإمارات نفسها لكنها تعتزم بيع سندات اتحادية قريبا.