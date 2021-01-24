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بورصة الكويت تقترب من إعفاء المستثمرين من سداد كامل قيمة الصفقة 

بورصة الكويت مناسبة
بورصة الكويت
بورصة الكويت

بورصة الكويت تقترب من إعفاء المستثمرين من سداد كامل قيمة الصفقة 

بنهاية فبراير

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دبي - العربية.نت

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قالت مصادر إن فريق منظومة أعضاء السوق يتأهبون لبدء تفعيل آلية صافي التعاملات "NETTING" مع نهاية شهر فبراير المقبل.

وذكرت أن الشركة الكويتية للمقاصة قامت بإجراء اختبارين حتى الآن مع شركات الوساطة، وذلك تحت إشراف شركة بورصة الكويت، وفقا لجريدة الأنباء.

وأوضحت المصادر أنه تم تحديد نحو 4 اختبارات قبل إطلاق خدمة صافي التعاملات، ومن المقرر عقد اختبار كل أسبوعين، للتأكد من جاهزية الجهات المعنية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك العمليات، متوقعة الانتهاء الكامل من جميع الاختبارات خلال شهر قريبا.

وذكرت أن الخدمة الجديدة، التي سيتم إدخالها ضمن منظومة التداول، تهدف إلى تطبيق التسوية المرنة على المستثمرين أفرادا ومؤسسات، بمعنى أنه إذا قام مستثمر بتنفيذ أمر شراء ثم باع الأسهم مرة أخرى في نفس جلسة التداول بهامش ربح، فإنه ليس ملزما بسداد قيمة صفقة الشراء كاملة، بل يحصل على هامش الربح الذي تحقق له دون سداد إجمالي قيمة الصفقة، والعكس إذا قام مستثمر بعملية شراء ثم باع في نفس جلسة التداول بهامش خسارة، فإنه لن يكون من الملزم سداد قيمة الصفقة كلها، بل يسدد هامش الخسارة الناتج عن الصفقة.

وخدمة "NETTING" عبارة عن صافي عمليات الشراء والبيع في حساب واحد، سواء كان حسابا للعملاء أو لفرد بعينه، وتطبيق تلك الخدمة سيساهم بشكل كبير في زيادة سيولة السوق وجرعة التداولات عموما، ويفتح آفاقا وخيارات واسعة أمام المتداولين بكل توجهاتهم، ويحقق توظيفا أسرع وأمثل للسيولة، ويوسع قاعدة وتنوع الخيارات أمام المستثمرين الأجانب، ويوفر لهم الممارسات التي تتوافر في الأسواق العالمية.

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