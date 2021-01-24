قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إنه على الرغم من نمو مبيعات شركة المراعي خلال عام 2020، إلا أن مبيعاتها تراجعت عن متوسطها السنوي.

وأوضح في حديثه للعربية، أن ما ساعد الشركة في تحقيق معدل نمو بالمبيعات هو صادراتها، وقالت: "التصدير حقق لها زيادة في النمو".

وأشار إلى أن المؤشر الأول لنمو أرباح المراعي هو النمو السكاني. وذكر أن مكرر ربحية السهم حاليا عند 27 مرة، والسعر العادل وفقا لتقديرات الراجحي كابيتال عند 57 ريالا للسهم.

وفيما يتعلق بشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، قال إن النمو الحقيقي للشركة خلال العام الماضي هو 1.5% وهو النمو في إجمالي الأرباح.

وأوضح أن الحصة السوقية للشركة فيما يتعلق بقطاع البيانات 55%، وتمثل النسبة الأكبر من مبيعاتهم، مشيرا إلى أن تراجع عدد الأجانب في السوق أدى إلى وجود حرب في الأسعار بالسوق.

وأشار إلى أن القاعدة الأساسية للشركة هي التوزيعات البالغة 4 ريالات سنويا، وهو ما يتطلب وجود ما لا يقل عن 8 مليارات ريال لدى الشركة. وأوضح أن التدفقات النقدية حاليا تبلغ 6 مليارات ريال.

ولكنه أوضح أن لدى الشركة متحصلات تقدر بـ 48 مليار ريال، وبالتالي لا يوجد قلق بشأن التوزيعات النقدية.

وبالنسبة لسابك للمغذيات الزراعية، قال الراجحي إنه لم يكن هناك مفاجأة، فالأسعار عادت إلى أسعارها الطبيعية.