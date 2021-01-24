أكد الشريك المؤسس في Rain Financial عبدالله المعيقل في مقابلة مع قناة "العربية" أن الشركة اجتازت اختبار البيئة التجريبية من مصرف البحرين المركزي، وهي تعمل من البحرين وتخدم كافة دول الخليج، للتداول بأربع عملات مشفرة من بينها "بيتكوين" إلى جانب "لايت كوين" و"إثيريوم".

وقال المعيقل إن "تداول العملات المشفرة في العالم، يجري على مدار الـ 24 ساعة، وتكون هناك تقلبات فيها مخاطر وغالبا ما تحتوي المخاطر على الفرص".

وأضاف أن "بيتكوين لا تزال أداة جديدة ولا يزال المستثمرون في مرحلة اكتشاف للسعر المناسب لهذه العملة المشفرة".

وشرح أن الشركة وبحثا منها عن الأمان، في هذه التداولات رأت أن "السبيل هو العمل بشركة مستدامة في هذا النشاط عبر الحصول على رخصة".

وأوضح أنه "جرت مخاطبة الجهات التنظيمية لوضع إطار قانوني على ثلاث سنوات وفي العام 2019 وبعد تجربة من مصرف البحرين المركزي خرجنا من البيئة التجريبية وحصلنا على رخصة النشاط في الأصول المشفرة".

وعن الحال بالنسبة للشركات الأخرى، قال المعيقل إن "الشركات العاملة في هذا النشاط في الخليج، لم تزل تحت المراجعة من قبل المشرعين ونرى في بعض الدول مثل الإمارات أن هناك شركات تحاول الحصول على الترخيص لكنها لا تعمل بشكل كامل".

وتحدث عن مشكلة يواجهها كل من الأفراد والشركات في صرف العملات المحلية للأصول المشفرة، موضحاً أن "الحل يكون بإنشاء شركة مرخصة لبناء علاقات مصرفية، ولضمان وصول العملاء للبيع والشراء والسحب من ناحية الاستثمار".

يذكر أن بيتكوين العملة المشفرة الأشهر التي تشهد تذبذبات عنيفة، قد بلغت قمة 42 ألف دولار يوم 8 يناير 2021 لكنها عاودت الانخفاض، والتذبذب في أسعارها والذي يعد سمة ملازمة لهذه العملة.